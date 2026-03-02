(Mapa) Poleteo prvi avion iz Abu Dabija, evo koji grad mu je krajnje odredište

Napad Izraela i SAD na Iran doveo je do široko rasprostranjenog sukoba u regionu Bliskog istoka Zemlje kao što su UAE, Katar, Bahrein i Kipar su pogođene, a glavni aerodromi u regionu obustavili su rad Iz Abu Dabija je, dva dana nakon što su Amerika i Izrael napali Iran, poleteo prvi avion sa putnicima.

Krajnje odredište mu je, kako se može videti na sajtu "Flajt radar", London. Prema objavljenim podacima, avion je iz UAE poleteo sa 29 minuta zakašnjenja, u 14.39 po lokalnom vremenu, a u glavni grad Velike Britanije bi trebalo da sleti u 18.10. Izrael i Amerika su u subotu ujutru napali Iran. Sukob je dobio široke razmere, a među zemljama koje su pogođene nalaze se i UAE, Katar, Bahrein, a eksplozije su se čule čak i na Kipru. Aerodromi u Dubaiju, Abu Dabiju i