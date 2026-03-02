"Očekujem žrtve" Šokantna izjava Trampa nakon stravičnih napada: "Sada sledi nešto dobro"

Blic pre 5 sati
"Očekujem žrtve" Šokantna izjava Trampa nakon stravičnih napada: "Sada sledi nešto dobro"
Predsednik Tramp je izjavio da su žrtve bile očekivane tokom operacije 'Epski bes' i najavio eventualno pozitivan ishod za svet Situacija je veoma napeta sa intezivnim napadima Irana, Izraela i Amerike, dok su zabeleženi haos i napadi na moru Američki predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što je potvrđeno da su trojica američkih vojnika poginula u napadu Irana na Kuvajt, a u okviru odmazde nakon udara koje su SAD i Izrael izveli na Iran i u kojima je likvidiran
