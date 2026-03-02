Advokati: Zlatko Kokanović pušten da se brani sa slobode

Danas pre 2 sata  |  Beta
Advokati: Zlatko Kokanović pušten da se brani sa slobode

Aktivista udruženja „Ne damo Jadar“, poljoprivrednik Zlatko Kokanović, pušten je večeras da se brani sa slobode, nakon privođenja tokom današnjeg pokušaja blokade graničnog prelaza Trbušnica kod Loznice tokom protesta poljoprivrednika.

To su za portal N1 potvrdili Kokanovićevi advokati, koji su naveli da je on pušten iz pritvora nakon žalbe koju su podneli. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je ranije da je Kokanoviću određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je na protestu poljoprivrednika traktorom lakše povredio dva policajca. Policija Kokanovića tereti da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i ometanje službenog lica u
