Nema više sumnje – bitkoin uhvatio zalet za novi rekord!

Gotov je februar, koji je za tržište i investitore bio veoma nepredvidljiv, i samim tim je mnoge učesnike izbacio iz igre.

Međutim, kraj meseca je napravio zaokret koji nedvosmisleno govori da će mart biti dosta drugačiji, a oni koji su uspeli da se sačuvaju imaće šansu za veliki prihod u narednim danima. Isto važi i za one koji bi po prvi put da uđu na tržište i koji bi u kratkom periodu da dođu do profita. Kriza na tržištu kriptovaluta čini se da je došla kraju, a glavne valute poput Bitkoina već su pokazale znake oporavka koji bi ovog puta mogao da bude istorijski. Iako su mnogi već