Tabaković: Rast ove godine 3,5 odsto, sledeće pet

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da se ove godine očekuje privredni rast od 3,5 odsto, dok se za narednu godinu prognozira rast od pet odsto bruto domaćeg proizvoda.

Srbija je očuvala ekonomsku stabilnost, inflacija u decembru je bila na 2,7 odsto, ostvaren je relativno stabilan kurs prema evru, stabilan i otporan finansijski sektor, dok su rekordne devizne i zlatne rezerve zaštita od eksternih šokova i naglih promena na finansijskom tržištu, rekla je Jorgovanka Tabaković na Kopaonik biznis forumu. Ona je istakla da je pokrivenost uvoza izvozom na 92 odsto, izvoz roba i usluga je dostigao 48 milijardi evra, a Srbija je