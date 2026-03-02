Pomera se emitovanje "Slagalice" i "Potere": RTS se oglasio saopštenjem, otkriven i razlog

Mondo pre 32 minuta  |  Đorđe Milošević
Danas gledaoce Radio-televizija Srbije očekuju promene u programu.

Popularni kvizovi TV Slagalica i Potera neće biti emitovani u uobičajenim terminima na Prvom programu RTS-a, a razlog je važan sportski događaj. Naime, košarkaška utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između reprezentacija Srbija i Turska počinje u 19 časova, pa je program RTS-a prilagođen da prenosi ovaj susret. Zbog toga, prva epizoda 196. ciklusa " TV Slagalice" biće emitovana ranije, tačno od 17:45 na RTS-u 1. Što se tiče popularnog kviza "Potera",
