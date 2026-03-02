Sramna izjava Milenka Jovanova: Da li je on to rekao da bi u Srbiji ubijali demonstrante da nije bilo Vučića? VIDEO

Narodni poslanik iz redova SNS Milenko Jovanov je, gostujući na Pinku, uporedio demonstracije u Iranu i Srbiji, navodeći broj ubijenih tamo i konstatujući da je bilo ko od njih, osim Vučića, rukovodio zemljom u tom trenutku - da bi izgubio racionalnost i povukao neki potez.

"Iran je, kako kažu, ubio 30.000 demonstranata na ulicama, mi smo imali pokušaj obojene revolucije koji je trajao 15 meseci dakle ni jedan demonstrant nije ubijen, dakle ništa se od toga nije desilo. Opet zahvaljujući isključivo predsedniku Vučiću, jer bilo ko od nas da je rukovodio zemljom u tom trenutku, u nekom trenutku bi izgubio smirenost, racionalnost i povukao neki potez koji bi doveo do eskalacije. On to nije učinio i ovo se završilo, Bogu hvala, neuspehom