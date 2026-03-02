Ruske snage napale Zaporožje avio-bombama; ukrajinski dronovi pogodili Novorosijsk, proglašeno vanredno stanje

RTS pre 13 minuta
Ruske snage napale Zaporožje avio-bombama; ukrajinski dronovi pogodili Novorosijsk, proglašeno vanredno stanje

Rat u Ukrajini – 1.468. dan. Ruske snage izvele su napad avio-bombama na Zaporošku oblast, povređene su dve devojčice, a delimično su oštećene okolne zgrade, saopštio je načelnik vojne uprave Ivan Fedorov. U međuvremenu, pet osoba je povređeno u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na Novorosijsk, gde je proglašeno vanredno stanje. Prema lokalnim vlastima, oštećeno je nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća.

Ukrajinski dronovi pogodili Novorosijsk, povređeno pet ljudi, proglašeno vanredno stanje Ruske vlasti saopštile su da je pet osoba povređeno u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica (BPLO) u Novorosijsku. Grad je proglasio vanredno stanje zbog napada, saopštio je guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev na Telegramu. Prema saopštenju, najteži udar je pogodio stambena područja, a oštećeno je više zgrada, uključujući osam stambenih zgrada, devet privatnih
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Kijev: Rusi napadaju Grišine, Pokrovsk i Mirnograd; Pušilin: Napredujemo ka Slavjansku

UKRAJINSKA KRIZA: Kijev: Rusi napadaju Grišine, Pokrovsk i Mirnograd; Pušilin: Napredujemo ka Slavjansku

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerUkrajinaVanredno stanjeBorčaKijevZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

Nedeljnik pre 3 minuta
Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

N1 Info pre 13 minuta
Teheran demantuje Trampa: Nema pregovora sa Amerikom

Teheran demantuje Trampa: Nema pregovora sa Amerikom

Vesti online pre 3 minuta
(Video) Izrael sasuo rakete na Liban, ima mnogo mrtvih! Pokrenuta žestoka osveta zbog napada Hezbolaha, rat se nekontrolisano…

(Video) Izrael sasuo rakete na Liban, ima mnogo mrtvih! Pokrenuta žestoka osveta zbog napada Hezbolaha, rat se nekontrolisano širi: reke ljudi na ulicama, beže iz gradova, evakuacija u toku

Blic pre 13 minuta
(Video) Dim kod američke ambasade, oboren: F-15?! Haos u Kuvajtu, pojavio se snimak pada letelice, Iran tvrdi da je njihovih…

(Video) Dim kod američke ambasade, oboren: F-15?! Haos u Kuvajtu, pojavio se snimak pada letelice, Iran tvrdi da je njihovih "ruku delo"

Blic pre 13 minuta