Rat u Ukrajini – 1.468. dan. Ruske snage izvele su napad avio-bombama na Zaporošku oblast, povređene su dve devojčice, a delimično su oštećene okolne zgrade, saopštio je načelnik vojne uprave Ivan Fedorov. U međuvremenu, pet osoba je povređeno u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na Novorosijsk, gde je proglašeno vanredno stanje. Prema lokalnim vlastima, oštećeno je nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća.

Ukrajinski dronovi pogodili Novorosijsk, povređeno pet ljudi, proglašeno vanredno stanje Ruske vlasti saopštile su da je pet osoba povređeno u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica (BPLO) u Novorosijsku. Grad je proglasio vanredno stanje zbog napada, saopštio je guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev na Telegramu. Prema saopštenju, najteži udar je pogodio stambena područja, a oštećeno je više zgrada, uključujući osam stambenih zgrada, devet privatnih