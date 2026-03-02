Sunčano i još toplije

Šabačke novosti pre 53 minuta
Sunčano i još toplije

U ponedeljak sunčani intervali uz malu do umerenu oblačnost koja se tokom dana premešta od severozapada ka jugoistoku Srbije.

Ujutru slab mraz ponegde i minimalna temperatura par stepeni veća nego u nedelju, a tokom dana par stepeni manje nego u nedelju, ali je to i dalje toplije od proseka. Vetar slab, ujutru južni i jugoistočni, od sredine dana severni i severoistočni. Pritisak iznad normale.Minimalna jutarnja temperatura od -2°C u Dimitrovgradu i Zaječaru do 4°C u Loznici i Beogradu, a maksimalna od 14°C na severu i u Negotinu do 18°C na jugu Srbije. Uveče suvo. U utorak malo viša
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Oblačno, ali suvo i toplo: Danas i do 19 stepeni

Oblačno, ali suvo i toplo: Danas i do 19 stepeni

N1 Info pre 48 minuta
Prolazno umereno naoblačenje posle podne, temperatura do 19 stepeni

Prolazno umereno naoblačenje posle podne, temperatura do 19 stepeni

Newsmax Balkans pre 58 minuta
Topao talas iznad Srbije: Danas 19 stepeni, ali stižu promena vremena i kiša

Topao talas iznad Srbije: Danas 19 stepeni, ali stižu promena vremena i kiša

Euronews pre 28 minuta
Umereno naoblačenje bez kiše: Temperature do 19 stepeni

Umereno naoblačenje bez kiše: Temperature do 19 stepeni

Glas juga pre 32 minuta
Toplije i stabilnije vreme: Do 8. marta temperature i do 16 stepeni

Toplije i stabilnije vreme: Do 8. marta temperature i do 16 stepeni

Ozon pre 1 sat
Temperature skaču i do 20 stepeni! Ali “Baba Marta” može da pokaže zube, evo šta najavljuju meteorolozi: detaljna prognoza za…

Temperature skaču i do 20 stepeni! Ali “Baba Marta” može da pokaže zube, evo šta najavljuju meteorolozi: detaljna prognoza za mart

Dnevnik pre 58 minuta
Danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 19 stepeni

Danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 19 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarDimitrovgradLoznicaNegotin

Vojvodina, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za ponedeljak, 2. mart

Dnevni horoskop za ponedeljak, 2. mart

Moj Novi Sad pre 2 minuta
Suve slavine u ovim ulicama u Sremskoj Kamenici. U toku su planirani radovi, evo i do kada.

Suve slavine u ovim ulicama u Sremskoj Kamenici. U toku su planirani radovi, evo i do kada.

Dnevnik pre 3 minuta
Oblačno, ali suvo i toplo: Danas i do 19 stepeni

Oblačno, ali suvo i toplo: Danas i do 19 stepeni

N1 Info pre 48 minuta
Varoške vinjete: Svetlopis

Varoške vinjete: Svetlopis

I Love Zrenjanin pre 43 minuta
Lepe vesti za početak nedelje: U Novom Sadu rođene 23 bebe, među njima i blizanci

Lepe vesti za početak nedelje: U Novom Sadu rođene 23 bebe, među njima i blizanci

Radio 021 pre 53 minuta