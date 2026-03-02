Sunčano i još toplije

U ponedeljak sunčani intervali uz malu do umerenu oblačnost koja se tokom dana premešta od severozapada ka jugoistoku Srbije.

Ujutru slab mraz ponegde i minimalna temperatura par stepeni veća nego u nedelju, a tokom dana par stepeni manje nego u nedelju, ali je to i dalje toplije od proseka. Vetar slab, ujutru južni i jugoistočni, od sredine dana severni i severoistočni. Pritisak iznad normale.Minimalna jutarnja temperatura od -2°C u Dimitrovgradu i Zaječaru do 4°C u Loznici i Beogradu, a maksimalna od 14°C na severu i u Negotinu do 18°C na jugu Srbije. Uveče suvo. U utorak malo viša