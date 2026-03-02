Srbija poražena u Istanbulu

Košarkaši Srbije večeras su poraženi od Turske u Istanbulu u 4. kolu kvalifikacija za Mundobasket, a paralelno su saznali još jednu lošu vest iz naše grupe, pošto je Bosna i Hercegovina bila ubedljiva na gostovanju Švajcarskoj i poravnala se po skoru sa našim timom – 60:91!

Odlično je igrala večeras reprezentacija Bosne i Hercegovine, raspucano od samog starta, pa je već do poluvremena uspela da se odlepi na čak 16 poena razlike. Nisu se tu zauastavili gosti, pa su posebno ubedljivi u odbrani bili u poslednjoj četvrtini, koju su dobili sa 17:8, pa su na taj način uspeli da samo overe ubedljivu pobedu. To znači da u našoj grupi sada samo Turska ima skor 4-0, dok su Srbija i BiH na po 2-2, s tim da Orlovi imaju trijumf iz Sarajeva i tek
