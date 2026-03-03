Savković za Euronews Srbija: SAD ušle u sukob s Iranom bez jasnog plana za dan posle

Sukobi na Bliskom istoku traju već četiri dana, a situacija ostaje izuzetno neizvesna, upozorava Marko Savković iz ISAC fonda.

On ističe da, iako je američki predsednik Donald Tramp prvobitno najavio da bi sukob mogao trajati četiri nedelje, realno niko sa sigurnošću ne može predvideti koliko će dugo trajati ratna dejstva. "Ne može se sa sigurnošću reći koliko će sukob trajati. Sada se spekuliše o arsenalu sukobljenih strana i njihovim kapacitetima da nastave borbena dejstva u narednim danima. Očekivalo se da će Iranci brže potrošiti svoje raketne i vojne resurse, ali to se nije desilo.