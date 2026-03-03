Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi
Opozicione stranke i udruženja građana u Aranđelovcu saopštili su danas da neće izaći na lokalne izbore u toj opštini, već će podržati studentsku listu "Studenti za Aranđelovac - mladost pobeđuje". "Shvatajući važnost trenutka u kome se opština Aranđelovac nalazi, ne želimo da na bilo koji način pomognemo Srpskoj naprednoj stranci i njenim satelitima da pobede i u naredne četiri godine nastave da uništavaju Aranđelovac. Kao i do sada, želimo da se ponašamo
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Opozicija u Aranđelovcu ne izlazi na izbore: "Puna podrška studentskoj listi"

Opozicija u Aranđelovcu ne izlazi na izbore: "Puna podrška studentskoj listi"

Blic pre 13 minuta
Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

NIN pre 1 sat
Opozicija u Aranđelovcu: „Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi“

Opozicija u Aranđelovcu: „Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi“

Serbian News Media pre 1 sat
Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

Insajder pre 1 sat
Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

Danas pre 1 sat
Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AranđelovacSrpska napredna strankaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Opozicija u Aranđelovcu ne izlazi na izbore: "Puna podrška studentskoj listi"

Opozicija u Aranđelovcu ne izlazi na izbore: "Puna podrška studentskoj listi"

Blic pre 13 minuta
Tabloidi „brane državu“ izmišljajući incidente u Kopnenoj zoni bezbednosti

Tabloidi „brane državu“ izmišljajući incidente u Kopnenoj zoni bezbednosti

Bujanovačke pre 3 minuta
Šta žene u Jermeniji odvraća od vojne službe?

Šta žene u Jermeniji odvraća od vojne službe?

N1 Info pre 3 minuta
Trump bombarduje Iran a zapravo cilja Kinu

Trump bombarduje Iran a zapravo cilja Kinu

Bloomberg Adria pre 13 minuta
Pobunjeni univerzitet traži da EU zaštiti Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Pobunjeni univerzitet traži da EU zaštiti Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Insajder pre 28 minuta