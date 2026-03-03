Ko bruka srpstvo

Radar pre 58 minuta  |  Milan St. Protić
Ko bruka srpstvo

To što nas tlači sopstveni uzurpator umesto tuđina, nije velika uteha. Naprotiv. Кod okupatora se ugnjetavanje podrazumeva, dok je domaći samodržac zlotvor roda svog

A kako bi njemu bilo da mu neko opali nekoliko šamara? Кako bi se osećao da ga neko satera u ćošak i udara mu glavu o zid? Da li bi mu pravo bilo da mu neko propisno uši iščupa? Znamo mi, zna i on, da to nije način. Da se to ne sme raditi. Da se primenom nasilja pravi razdor i izaziva netrpeljivost. Priziva nesreća. Zna, i opet to čini. Iz obesti, vlastoljublja, nagnječene taštine. Iz bezumnosti što krasi njegov karakter. Ako ni zbog čeg drugog, zbog toga je
Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Beta pre 28 minuta
Prognoza vremena za utorak, 3. mart 2026: Promenljivo oblačno, do 19 stepeni

Prognoza vremena za utorak, 3. mart 2026: Promenljivo oblačno, do 19 stepeni

Beta pre 33 minuta
Vremeplov: Zaključen Bukureštanski mir

Vremeplov: Zaključen Bukureštanski mir

RTV pre 18 minuta