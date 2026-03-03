Ko bruka srpstvo

To što nas tlači sopstveni uzurpator umesto tuđina, nije velika uteha. Naprotiv. Кod okupatora se ugnjetavanje podrazumeva, dok je domaći samodržac zlotvor roda svog

A kako bi njemu bilo da mu neko opali nekoliko šamara? Кako bi se osećao da ga neko satera u ćošak i udara mu glavu o zid? Da li bi mu pravo bilo da mu neko propisno uši iščupa? Znamo mi, zna i on, da to nije način. Da se to ne sme raditi. Da se primenom nasilja pravi razdor i izaziva netrpeljivost. Priziva nesreća. Zna, i opet to čini. Iz obesti, vlastoljublja, nagnječene taštine. Iz bezumnosti što krasi njegov karakter. Ako ni zbog čeg drugog, zbog toga je