Uvod u anatomiju krađe

Radar pre 58 minuta  |  Stefan Slavković
Uvod u anatomiju krađe

Devet lokalnih plebiscita biće svojevrsni uvod u i dalje neraspisane vanredne parlamentarne, koje protivrežimski deo Srbije mesecima zahteva, a od kojih vlasti, čini se, beže. Do boljih, odnosno gorih dana, zavisi koga pitate

Lakim potezom ruke, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave. Kamo sreće da se i neke druge zakonske obaveze jednako lako rešavaju. Kako bilo, lokalni plebisciti će 29. marta tekuće godine biti održani u gradu Boru i opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka. S vešću o njihovom raspisivanju, došle su i
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Proglašena izborna lista "Bor, naša odgovornost" koju je podnela Grupa građana "Vreme je da se Bor pita"

Proglašena izborna lista "Bor, naša odgovornost" koju je podnela Grupa građana "Vreme je da se Bor pita"

Newsmax Balkans pre 2 dana
Predstavnici GG „BOR, NAŠA ODGOVORNOST“, koju je podržala Neformalna grupa studenata predali listu za izbore. Evo ko je na njoj…

Predstavnici GG „BOR, NAŠA ODGOVORNOST“, koju je podržala Neformalna grupa studenata predali listu za izbore. Evo ko je na njoj

Ist media pre 2 dana
Predstavnici GG „BOR, NAŠA ODGOVORNOST“, koju je podržala Neformalna grupa studenata predali listu za izbore. Evo ko je na njoj…

Predstavnici GG „BOR, NAŠA ODGOVORNOST“, koju je podržala Neformalna grupa studenata predali listu za izbore. Evo ko je na njoj

Glas Zaječara pre 1 dan
UNS: Konkursi za sufinansiranje medijskih projekata raspisani u još 29 lokanih samouprava

UNS: Konkursi za sufinansiranje medijskih projekata raspisani u još 29 lokanih samouprava

Jug press pre 1 dan
UNS: „Konkursi za sufinansiranje medijskih projekata raspisani u još 29 lokanih samouprava“

UNS: „Konkursi za sufinansiranje medijskih projekata raspisani u još 29 lokanih samouprava“

Serbian News Media pre 1 dan
„Prekršen Zakon o lokalnim izborima“: Niški studenti u blokadi podneli prigovor na proglašenje izborne liste koalicije oko SNS…

„Prekršen Zakon o lokalnim izborima“: Niški studenti u blokadi podneli prigovor na proglašenje izborne liste koalicije oko SNS u Knjaževcu

Danas pre 1 dan
Proglašena manjinska izborna lista Vlaške narodne stranke u Boru

Proglašena manjinska izborna lista Vlaške narodne stranke u Boru

Newsmax Balkans pre 3 dana

Ključne reči

MajdanpekBorAranđelovacKnjaževacIzboriSmederevska PalankaKladovoAna BrnabićLučaniBajina Bašta

Politika, najnovije vesti »

Uvod u anatomiju krađe

Uvod u anatomiju krađe

Radar pre 58 minuta
Olenik: Policija imala prava da oslobodi blokirani granični prelaz, ništa više od toga

Olenik: Policija imala prava da oslobodi blokirani granični prelaz, ništa više od toga

Danas pre 2 sata
NPS: Hapšenje Kokanovića sramno, vlast hapsi poljoprivrednike umesto da ispuni njihove zahteve

NPS: Hapšenje Kokanovića sramno, vlast hapsi poljoprivrednike umesto da ispuni njihove zahteve

Danas pre 4 sati
Potpuno je neprimereno porediti Srbiju i Iran: Sagovornici Danasa o tvrdnjama Milenka Jovanova

Potpuno je neprimereno porediti Srbiju i Iran: Sagovornici Danasa o tvrdnjama Milenka Jovanova

Danas pre 5 sati
“Država nije jedan čovek, država to smo mi”

“Država nije jedan čovek, država to smo mi”

Danas pre 6 sati