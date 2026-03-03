Jokić o spornoj sudijskoj odluci: Nisam imao osećaj da je uticalo na igru

RTS pre 4 sati
Jokić o spornoj sudijskoj odluci: Nisam imao osećaj da je uticalo na igru

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da su Nagetsi pronašli način da pobede Jutu u utakmici NBA lige i pohvalio saigrača Džamala Mareja, prenose danas američki mediji.

Košarkaši Denvera su u gostima savladali Jutu rezultatom 128:125. Meč je obeležio Mari, koji je bio najbolji strelac Denvera sa 45 poena. Jokić je odgovorio na pitanje novinara da li je simulirao prekršaje. "Prvo poluvreme je bilo tako... Igrali su jako agresivno, u prvom poluvremenu su davali poene iz tranzicije, a onda smo uspeli da ih usporimo do poslednje četvrtine. Pogodili smo nekoliko bitnih šuteva, Džamal ih je pobedio. Našli smo način da pobedimo u ovom
Košarka NBA Nikola Jokić Denver

