Lavrov i Arakči o napadima SAD i Izraela na Iran i uzvratnim iranskim udarima

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
MOSKVA - Ruski i iranski ministri spoljnih poslova Sergej Lavrov i Abas Arakči razgovarali su danas o napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran i iranskim uzvratnim udarima, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Razmatran je razvoj situacije u regionu kao rezultat ničim izazvane oružane agresije SAD i Izraela protiv Irana. Naglašeno je da takve akcije podrivaju osnovne norme međunarodnog prava i povlače za sobom teške posledice po ceo Bliski istok. Ovaj stav je jasno ponovio ruski predstavnik na sednici Saveta bezbednosti UN", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva, javlja agencija Interfaks. Lavrov je tokom razgovora ponovio stav da je potrebna deeskalacija,
