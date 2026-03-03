Avion „Er Srbije“ poleteo iz Egipta sa srpskim državljanima koji su evakuisani iz Izraela
Sputnik pre 1 sat
Avion „Er Srbije“ sa 67 srpskih državljana evakuisanih iz Izraela, poleteo je večeras iz egipatskog letovališta Šarm el Šeik.
Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, a avion će odmah nakon ukrcavanja državljana Srbije, iz Šarm el Šeika poleteti nazad za Beograd. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je u ponedeljak da je u toku proces evakuacije srpskih državljana iz Izraela koji će, kako se navodi, biti transportovani u Egipat, a potom avionom prevezeni za Beograd. Evakuaciju sprovode Ambasada