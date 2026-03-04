Avion Er Srbije sa 67 putnika s Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

Evakuacioni avion Er Srbije sa 67 putnika sleteo je noćas u Beograd iz Šarm el Šeika, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

U avionu je, pored državljana Srbije, bilo i građana Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, koji su evakuisani iz Izraela.

Državni sekretar u ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović istakao je da je obaveza države da brine o svojim građanima u svim okolnostima, kako u dobru tako i u zlu i da je upravo to razlog organizovanja evakuacionog leta za građane koji su se zatekli na ratom zahvaćenim područjima, navelo je ministarstvo u saopštenju.

Prema njegovim rečima, iako je reč o humanitarnom pitanju, ovim gestom Srbija šalje poruku da teži najboljim i najbližim odnosima ispunjenim solidarnošću sa susednim državama.