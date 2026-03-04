Sjenica: Poginule majka i ćerka, uhapšen vozač koji ih je udario na trotoaru

Beta pre 17 minuta

Majka (44) i njena 12-godišnja ćerka poginule su sinoć kada je na njih trotoaru naleteo vozač A.K. (26) iz Sjenice, koji je uhapšen, saopštila je danas Policijska uprava u Novom Pazaru.

Vozač se sumnjiči da se sinoć oko 21.15 kretao neprilagođenom brzinom, prešao na trotoar i udario majku i ćerku koje su poginule na licu mesta, a teško povredio njenog 9-godišnjeg sina.

Dečak je sa teškim telesnim povredama zbrinut na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

(Beta, 04.03.2026)

Povezane vesti »

Policija u Vranju zaplenila 130 kilograma duvana, krivična prijava protiv Jagodinca

Policija u Vranju zaplenila 130 kilograma duvana, krivična prijava protiv Jagodinca

N1 Info pre 16 minuta
Policija kod Vranjske Banje zaplenila duvan vrednosti preko milion dinara

Policija kod Vranjske Banje zaplenila duvan vrednosti preko milion dinara

RTV pre 21 minuta
Uhapšen petnaestogodišnjak osumnjičen za ubistvo penzionerke u Senti

Uhapšen petnaestogodišnjak osumnjičen za ubistvo penzionerke u Senti

RTV pre 42 minuta
Policija u Zemunu kod muškarca pronašla skoro 200 grama heroina

Policija u Zemunu kod muškarca pronašla skoro 200 grama heroina

RTV pre 41 minuta
MUP: „Od početka godine poginulo 15 pešaka“

MUP: „Od početka godine poginulo 15 pešaka“

Zoom UE pre 41 minuta
U automobilu prevozio 130 kilograma duvana bez akcize, oštetio državni budžet za 1.076.660 dinara

U automobilu prevozio 130 kilograma duvana bez akcize, oštetio državni budžet za 1.076.660 dinara

Jugmedia pre 16 minuta
VJT: Državljanin Turske optužen ubog pokušaja ubistva Kirgistanca na Zvezdari

VJT: Državljanin Turske optužen ubog pokušaja ubistva Kirgistanca na Zvezdari

Danas pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarSjenicaInstitut za majku i dete

Hronika, najnovije vesti »

Određen pritvor osumnjičenima za teško ubistvo u Kragujevcu

Određen pritvor osumnjičenima za teško ubistvo u Kragujevcu

Insajder pre 11 minuta
Policija u Vranju zaplenila 130 kilograma duvana, krivična prijava protiv Jagodinca

Policija u Vranju zaplenila 130 kilograma duvana, krivična prijava protiv Jagodinca

N1 Info pre 16 minuta
Sjenica: Poginule majka i ćerka, uhapšen vozač koji ih je udario na trotoaru

Sjenica: Poginule majka i ćerka, uhapšen vozač koji ih je udario na trotoaru

Beta pre 17 minuta
Policija kod Vranjske Banje zaplenila duvan vrednosti preko milion dinara

Policija kod Vranjske Banje zaplenila duvan vrednosti preko milion dinara

RTV pre 21 minuta
Uhapšen petnaestogodišnjak osumnjičen za ubistvo penzionerke u Senti

Uhapšen petnaestogodišnjak osumnjičen za ubistvo penzionerke u Senti

RTV pre 42 minuta