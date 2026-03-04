Sjenica: Poginule majka i ćerka, uhapšen vozač koji ih je udario na trotoaru

Majka (44) i njena 12-godišnja ćerka poginule su sinoć kada je na njih trotoaru naleteo vozač A.K. (26) iz Sjenice, koji je uhapšen, saopštila je danas Policijska uprava u Novom Pazaru.

Vozač se sumnjiči da se sinoć oko 21.15 kretao neprilagođenom brzinom, prešao na trotoar i udario majku i ćerku koje su poginule na licu mesta, a teško povredio njenog 9-godišnjeg sina.

Dečak je sa teškim telesnim povredama zbrinut na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.