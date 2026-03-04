"Tužila sam RTS": Ana Nikolić posle mnogo godina otkrila: "Nakon toga sam pala u duboku depresiju"

Pesmu 'Romale romali' platila je 30.000 evra Posle neuspeha na Beoviziji upala je u depresiju, nije želela da promoviše sledeći album Pevačica Ana Nikolić bila je jedan od favorita na Beoviziji 2006. godine kada se takmičila sa pesmom "Romale romali".

Ona je sada otkrila da je bila jako razočarana što nije odnela pobedu te je tužila RTS i tadašnjeg direktora Aleksandra Tijanića. Ana Nikolić se mesecima spremala za nastup, a kako kaže, sudski spor nije dobila. - Miloš Paunović je radio sve koreografije, sebe zovem, prva metla Beograda jer sam obrisala sve plesne sale i čak sam i glavu razbila vežbajući, išla sam modra. Beoviziju sam spremala šest meseci i toliko sam se razočarala što nisam pobedila da sam tužila
