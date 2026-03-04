"Znam da je on i dalje tu" Viki Miljković se prisetila pokojnog Saše Popovića: Evo kako je reagovao kad je saznao da će ona postati majka

Viki Miljković je emotivno govorila o Saši, ističući njegovu iskrenu radost zbog tuđih uspeha i pozitivan duh.

Viki se još ne može pomiriti sa njegovim odlaskom i smatra da je Saša i dalje prisutan. Navršeno je godinu dana od smrti čuvenog Saše Popovića, nekadašnjeg direktora "Granda". Mnoge poznate ličnosti oglasile su se tim povodom, a sad je i pevačica Viki Miljković progovorila o Saši i istakla kakav je on zapravo bio. - Retko je bilo sresti takvog čoveka. Bio je jedan od retkih koje je radovao i tuđi uspeh, tuđe ostvarenje. Iskreno se radovao svakom našem uspehu, kako