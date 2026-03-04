Orban: Nećemo se predati ucenama Zelenskog, pozivam EU da sprovede Sporazum o pridruživanju Ukrajine

Premijer Mađarske Viktor Orban objavio je danas da je pozvao predsednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen da „sprovede Sporazum o pridruživanju između EU i Ukrajine, koji obavezuje Ukrajinu da dozvoli isporuke nafte Mađarskoj“ i ponovo uspostavi rad naftovoda „Družba“.

Orban je u pismu predsednici EK, koje je objavio na Iksu (X), naveo da „ne postoji tehnički ili operativni razlog koji bi sprečio“ da se naftovod Družba, koji Ukrajina, kako je naveo, blokira, „odmah vrati u normalan rad“. On je napisao da se Mađarska „neće predati ucenama“ predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. „Nedostatak spremnosti Ukrajine da ponovo otvori naftovod Družba posledica je isključivo političkih razloga, sa namerom da se meša u tekuću