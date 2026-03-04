"Između pesme i ćutanja": Literarni konkurs u čast Bore Stankovića

Grad Vranje i Kulturno-obrazovni centar, povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Borisava Stankovića, raspisali su literarni konkurs na temu "Između pesme i ćutanja".

Rok za predaju radova je petak 20. mart 2026. godine. Tema podrazumeva poznavanje književnog opusa Bore Stankovića, segmente lirskog i sputanog naboja emocija koji se odražava u prećutanom kod njegovih junaka i ispevanog u vranjskim gradskim pesmama. Pravo učešća imaju autori starosti od 15 do 25 godina sa teritorije grada Vranja. Literarni radovi mogu biti u formi priče ili pesme napisani ćirilicom na standardnom srpskom jeziku ili na dijalektu. Radovi se predaju
