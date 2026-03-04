Ovo je policajka koja je poginula: Stravična nesreća potresla Sjenicu, stradala sa sinom i ćerkom

Kurir pre 1 sat  |  Sandžakdanas
Ovo je policajka koja je poginula: Stravična nesreća potresla Sjenicu, stradala sa sinom i ćerkom

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u Sjenicina licu mesta su stradale su majka (44) i ćerka (12), dok je sin (9) podlegao povredama na putu ka užičkoj bolnici.

Do nesreće je došlo na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića. Za volanom "škode" koja je udarila u majku i decu bio je A.K. Kako se saznaje, A.K. se kretao velikom brzinom, a onda je naleteo na rizlu koja ga je "odbacila" na trotoar i tom prilikom udario je majku, ćerku i sina. Inače, stradala žena bila je zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar, a vest o njenoj smrti duboko je pogodila pripadnike službe, ali i celu lokalnu zajednicu. Uviđaj je trajao , a
