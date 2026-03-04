"Moram javno da kažem, neki se raduju kad gubimo": Tanjga progovorio o skandiranju navijača koji ga teraju

Vojvodina je tek posle penal serije uspela da prođe Trajal i da dođe do polufinala Kupa Srbije.

Posle 90 minuta je bilo nerešeno (1:1), a u penal seriji je golman Matija Gočmanac "zaključao" gol i odbranio četiri penala. O svemu tome pričao je trener Miroslav Tanjga. "Očekivali smo tešku utakmicu, naš protivnik je već izbacio dva prvoligaša. Mi se nalazimo u lošoj fazi, izgubili smo dve utakmice, ekipa je izgubila dosta na samopouzdanju", počeo je Tanjga. Zatim se obratio navijačima koji su mu sa tribina skandirali da ode iz kluba. "Videli ste, znate kakva je