Preminuo Aleksandar Boričić, dugogodišnji predsednik OSS i Evropske odbojkaške federacije

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije i nekadašnji reprezentativac, Aleksandar Boričić, preminuo je u 78. godini. Boričić je bio i predsednik Evropske odbojkaške federacije (CEV) i potpredsednik Svetske federacije (FIVB), a važio je za jednog od najuticajnijih ljudi u svetu sporta.

"Jedan od najuticajnijih ljudi u istoriji svetske i evropske odbojke, Boričić je tokom višedecenijske karijere ostavio dubok, neizbrisiv trag u sportu Srbije", stoji u objavi Odbojkaškog saveza Srbije. A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije) Boričić je u dresu državnog tima odigrao više od 100 utakmica, a bio je i deo generacije koja je osvojila prvu medalju u istoriji naše muške odbojke -bronzu na Evropskom prvenstvu u Beogradu
