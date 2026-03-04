Aleksandar Vučić se oglasio zbog smrti Aleksandra Boričića: "Srbija će ga pamtiti, doprineo je ugledu..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Aleksandar Vučić se oglasio zbog smrti Aleksandra Boričića: "Srbija će ga pamtiti, doprineo je ugledu..."
Ogromna tuga zadesila je Srbiju. Preminuo je Aleksandar Boričić, jedno od najvažnijih imena kako na ovim prostorima, tako i u čitavom svetu. On je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, a od posledica istog je preminuo u 78. godini. Aleksandar Boričić je bio predsednik CEV, potpredsednik FIVB i jedan od najuticanijih ljudi svetske odbojke. Zbog njegove smrti se oglasio i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić. - Aleksandar Boričić bio je jedan od
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Ostavio je dubok trag u sportu" Vučić uputio saučešće porodici Aleksandra Boričića: "Bio je jedan od najznačajnijih sportskih…

"Ostavio je dubok trag u sportu" Vučić uputio saučešće porodici Aleksandra Boričića: "Bio je jedan od najznačajnijih sportskih radnika u Srbiji"

Blic pre 1 sat
Vučić uputio saučešće porodici Aleksandra Boričića: Ostavio je dubok trag u sportu

Vučić uputio saučešće porodici Aleksandra Boričića: Ostavio je dubok trag u sportu

RTS pre 1 sat
Vučić uputio saučešće porodici Aleksandra Boričića: Ostavio je dubork trag u sportu

Vučić uputio saučešće porodici Aleksandra Boričića: Ostavio je dubork trag u sportu

Euronews pre 1 sat
Preminuo Aleksandar Boričić

Preminuo Aleksandar Boričić

Danas pre 3 sata
Nismo svesni koliku je vrednost imao Aleksandar Boričić: Vladimir Grbić se oprostio od legende srpske odbojke!

Nismo svesni koliku je vrednost imao Aleksandar Boričić: Vladimir Grbić se oprostio od legende srpske odbojke!

Kurir pre 4 sati
SD Crvena zvezda proslavila 81. rođendan: Rade Krunić i Aleksandra Stamenić laureati

SD Crvena zvezda proslavila 81. rođendan: Rade Krunić i Aleksandra Stamenić laureati

Danas pre 5 sati
Ministar sporta Zoran Gajić: "Boričić trajno obeležio razvoj odbojke u Srbiji i Evropi"

Ministar sporta Zoran Gajić: "Boričić trajno obeležio razvoj odbojke u Srbiji i Evropi"

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićOdbojka

Sport, najnovije vesti »

Vučić uputio telegram saučešća porodici Aleksandra Boričića

Vučić uputio telegram saučešća porodici Aleksandra Boričića

Danas pre 25 minuta
Rukometašice Srbije izgubile od Švedske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Rukometašice Srbije izgubile od Švedske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Danas pre 0 minuta
„Stanković je izgubio 2:0, a Vučić sve na Kosovu“: Sagovornici Danasa o predsednikovom komentarisanju taktike trenera Zvezde…

„Stanković je izgubio 2:0, a Vučić sve na Kosovu“: Sagovornici Danasa o predsednikovom komentarisanju taktike trenera Zvezde

Danas pre 1 sat
Klub potvrdio: Košarkaši Dubaija dočekuju Zvezdu u Sarajevu u ABA ligi

Klub potvrdio: Košarkaši Dubaija dočekuju Zvezdu u Sarajevu u ABA ligi

Danas pre 1 sat
Fudbaleri Jedinstva prvi put u polufinalu Kupa Srbije

Fudbaleri Jedinstva prvi put u polufinalu Kupa Srbije

Serbian News Media pre 15 minuta