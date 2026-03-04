Ambasada Srbije na Kipru: Odložiti putovanja koja nisu neophodna

Ambasada Srbije u Nikoziji izdala je saopštenje u kojem se, zbog aktuelnih regionalnih dešavanja, u narednom periodu preporučuje odlaganje putovanja koja nisu apsolutno neophodna.

Ističe se da Ambasada pažljivo prati razvoj bezbednosne situacije u regionu Istočnog Mediterana i Bliskog istoka i da je u stalnoj koordinaciji sa nadležnim organima Republike Kipar. ''Prema zvaničnim informacijama, teritorija Republike Kipar nije bila meta direktnih napada, već suverena britanska baza Akrotiri. Kiparske vlasti su uvele pojačane mere preventivne bezbednosti, posebno u zonama aerodroma i kritične infrastrukture i u stalnoj komunikaciji su sa