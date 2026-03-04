Ambasada Srbije na Kipru: Odložiti putovanja koja nisu neophodna

NIN pre 32 minuta  |  Tanjug
Ambasada Srbije na Kipru: Odložiti putovanja koja nisu neophodna

Ambasada Srbije u Nikoziji izdala je saopštenje u kojem se, zbog aktuelnih regionalnih dešavanja, u narednom periodu preporučuje odlaganje putovanja koja nisu apsolutno neophodna.

Ističe se da Ambasada pažljivo prati razvoj bezbednosne situacije u regionu Istočnog Mediterana i Bliskog istoka i da je u stalnoj koordinaciji sa nadležnim organima Republike Kipar. ''Prema zvaničnim informacijama, teritorija Republike Kipar nije bila meta direktnih napada, već suverena britanska baza Akrotiri. Kiparske vlasti su uvele pojačane mere preventivne bezbednosti, posebno u zonama aerodroma i kritične infrastrukture i u stalnoj komunikaciji su sa
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Ambasada Srbije na Kipru: Odložiti putovanja koja nisu neophodna

Ambasada Srbije na Kipru: Odložiti putovanja koja nisu neophodna

Euronews pre 7 minuta
Ambasada Srbije na Kipru: Odložiti putovanja koja nisu neophodna

Ambasada Srbije na Kipru: Odložiti putovanja koja nisu neophodna

RTV pre 52 minuta
Avio karte skočile na 5.000 evra! Seničić o našim turistima u ratnim zonama, objasnio i koliko dana su agencije dužne da plate…

Avio karte skočile na 5.000 evra! Seničić o našim turistima u ratnim zonama, objasnio i koliko dana su agencije dužne da plate smeštaj

Blic pre 1 sat
Ambasada Kipra poslala važno obaveštenje Srbima: Savetuje građanima da u narednom periodu odlože sva putovanja na Kipar koja…

Ambasada Kipra poslala važno obaveštenje Srbima: Savetuje građanima da u narednom periodu odlože sva putovanja na Kipar koja nisu apsolutno neophodna

Dnevnik pre 1 sat
Seničić: Putnici koji su otputovali preko agencija u boljoj situaciji, treba da izbegavaju ugrožene destinacije

Seničić: Putnici koji su otputovali preko agencija u boljoj situaciji, treba da izbegavaju ugrožene destinacije

Euronews pre 1 sat
Hitno saopštenje Ambasade Srbije na Kipru: Uvedene pojačane mere bezbednosti, izdato važno upozorenje za Srbe

Hitno saopštenje Ambasade Srbije na Kipru: Uvedene pojačane mere bezbednosti, izdato važno upozorenje za Srbe

Mondo pre 1 sat
Hitno upozorenje za Srbe na Kipru: Oglasila se Ambasada

Hitno upozorenje za Srbe na Kipru: Oglasila se Ambasada

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokKiparAerodromambasada

Društvo, najnovije vesti »

„Krnjača nije deponija“: Građani blokiraju Zrenjaninski put 7. marta zbog nerešenih komunalnih problema

„Krnjača nije deponija“: Građani blokiraju Zrenjaninski put 7. marta zbog nerešenih komunalnih problema

Mašina pre 12 minuta
SANU traži reakciju vlade zbog ugroženosti izmeštenog Univerziteta u Prištini

SANU traži reakciju vlade zbog ugroženosti izmeštenog Univerziteta u Prištini

N1 Info pre 22 minuta
Odloženo suđenje sinu Milomira Jaćimovića zbog optužbi za napad na službeno lice

Odloženo suđenje sinu Milomira Jaćimovića zbog optužbi za napad na službeno lice

N1 Info pre 47 minuta
Više država bojkotuje Zimske paraolimpijske igre, bez zastava na otvaranju

Više država bojkotuje Zimske paraolimpijske igre, bez zastava na otvaranju

Insajder pre 32 minuta
Slučaj rektora Madića: Posle pisanja NIN-a doktori nauka u Novom Sadu konačno dobijaju svoje diplome

Slučaj rektora Madića: Posle pisanja NIN-a doktori nauka u Novom Sadu konačno dobijaju svoje diplome

NIN pre 27 minuta