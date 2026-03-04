Zakazano suđenje optuženima za ubistvo u Bečeju

ZRENJANIN - U Višem sudu u Zrenjaninu za 24. mart zakazano je pripremno ročište pred početak suđenja F.L. (32) i F.K. (50), optuženih da su 22. juna prošle godine u Bečeju ubili H.I, nevenčanog supruga osumnjičene F.K, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Zrenjninu.

Optuženi se od hapšenja 24. juna prošle godine nalaze u pritvoru. Optužnicom im se na teret stavlja da su 22. juna prošle godine lišili života H.I. iz Bečeja, tako što su mu kuhinjskim nožem zadali ukupno 25 uboda u predelu glave i tela, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminuo na licu mesta. Oni su optuženi za krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.