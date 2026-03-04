Preminuo Aleksandar Boričić

Aleksandar Boričić, proslavljeni odbojkaški reprezentativac i dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, preminuo je u Beogradu u 78. godini.

Aleksanar Boričić preminuo je od posledica moždanog udara koji je doživeo pre nekoliko nedelja. Povodom tužne vesti oglasio se i Zoran Gajić, ministar sporta. „Sa velikom tugom primio sam vest o smrti Aleksandra Boričića, jedne od najznačajnijih ličnosti u istoriji srpskog sporta i čoveka koji je svojim radom trajno obeležio razvoj odbojke u Srbiji i Evropi. Njegova bogata sportska karijera, započeta u Crvenoj zvezdi, nastavljena je kroz značajne uspehe u