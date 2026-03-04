Sančez: Španija neće podržati rat iz straha od odmazde

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je da je stav vlade jasan - "ne ratu" i naglasio da se protivi eskalaciji bliskoistočnog sukoba izazvanu američkim i izraelskim napadima na Iran.

On je u obraćanju naciji iz palate Monkloa uporedio trenutnu situaciju sa ratom u Iraku 2003. godine i upozorio na ponavljanje greške iz prošlosti, prenosi agencija EFE. Podsetio je da su SAD "uvukle" Španiju u rat u Iraku 2003. godine, sukob koji je, kako je naglasio, oslobodio "najveći talas nesigurnosti" u Evropi od pada Berlinskog zida. "Taj rat, koji je navodno pokrenut radi eliminacije oružja za masovno uništenje Sadama Huseina, uspostavljanja demokratije i