Španija ponovo rekla ne

Pravda pre 3 sata
Španija ponovo rekla ne

Španski premijer je naglasio da Španija neće biti "saučesnik u nečemu što je loše za svet", niti će podržati trenutni rat na Bliskom istoku "iz straha od odmazde".

Stav vlade je jasan - "ne ratu", bio je jasan i dosledan španski premijer Pedro Sančez i naglasio da se protivi eskalaciji bliskoistočnog sukoba. Sančez je u obraćanju naciji iz palate Monkloa, poručio da Španija neće biti "saučesnik u nečemu što je loše za svet", niti će podržati trenutni rat na Bliskom istoku "iz straha od odmazde". On je trenutnu situaciju uporedio sa ratom u Iraku 2003. godine i upozorio na ponavljanje greške iz prošlosti, prenosi agencija EFE.
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Sančez: Španija neće podržati rat iz straha od odmazde

Sančez: Španija neće podržati rat iz straha od odmazde

Vesti online pre 1 sat
Sukob na Bliskom istoku: SAD potopile iranski ratni brod u Indijskom okeanu, Hegset najavio intenziviranje operacija

Sukob na Bliskom istoku: SAD potopile iranski ratni brod u Indijskom okeanu, Hegset najavio intenziviranje operacija

NIN pre 3 sata
Pedro Sančez: Čovek koji je rekao ne Trampu

Pedro Sančez: Čovek koji je rekao ne Trampu

BBC News pre 4 sati
Sančez: Španija neće podržati rat iz straha od odmazde

Sančez: Španija neće podržati rat iz straha od odmazde

Sputnik pre 4 sati
Pedro Sančez: Čovek koji je rekao ne Trampu

Pedro Sančez: Čovek koji je rekao ne Trampu

Radio 021 pre 4 sati
Koliko bi mogli da traju udari na Bliskom istoku: "SAD mogu da ratuju i dalje, Izrael ovim tempom do kraja marta"

Koliko bi mogli da traju udari na Bliskom istoku: "SAD mogu da ratuju i dalje, Izrael ovim tempom do kraja marta"

Euronews pre 7 sati
Ambasador Irana u Srbiji: "Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više ne pregovaramo"

Ambasador Irana u Srbiji: "Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više ne pregovaramo"

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IrakBliski IstokŠpanija

Svet, najnovije vesti »

„Promena režima u Iranu mora da potekne iznutra i neće se dogoditi sada“: Borivoj Erdeljan za Danas o ratu na Bliskom istoku…

„Promena režima u Iranu mora da potekne iznutra i neće se dogoditi sada“: Borivoj Erdeljan za Danas o ratu na Bliskom istoku

Danas pre 26 minuta
Tramp najavio totalni prekid trgovinske saradnje sa Španijom, Bela kuća kaže "stali su na našu stranu", a Madrid u šoku: "Nije…

Tramp najavio totalni prekid trgovinske saradnje sa Španijom, Bela kuća kaže "stali su na našu stranu", a Madrid u šoku: "Nije istina"

Blic pre 1 minut
"Klovn te je uvukao u rat, sad ćeš platiti visoku cenu" Jeziva poruka iranskog zvaničnika Trampu: "Sad uzmi, pa računaj"

"Klovn te je uvukao u rat, sad ćeš platiti visoku cenu" Jeziva poruka iranskog zvaničnika Trampu: "Sad uzmi, pa računaj"

Blic pre 16 minuta
Američki Senat razmatra ograničavanje Trampove mogućnosti da samostalno vodi rat protiv Irana

Američki Senat razmatra ograničavanje Trampove mogućnosti da samostalno vodi rat protiv Irana

Danas pre 6 minuta
Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Danas pre 31 minuta