Španija ponovo rekla ne

Španski premijer je naglasio da Španija neće biti "saučesnik u nečemu što je loše za svet", niti će podržati trenutni rat na Bliskom istoku "iz straha od odmazde".

Stav vlade je jasan - "ne ratu", bio je jasan i dosledan španski premijer Pedro Sančez i naglasio da se protivi eskalaciji bliskoistočnog sukoba. Sančez je u obraćanju naciji iz palate Monkloa, poručio da Španija neće biti "saučesnik u nečemu što je loše za svet", niti će podržati trenutni rat na Bliskom istoku "iz straha od odmazde". On je trenutnu situaciju uporedio sa ratom u Iraku 2003. godine i upozorio na ponavljanje greške iz prošlosti, prenosi agencija EFE.