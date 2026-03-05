SAD izgubile vojnu opremu vrednu skoro dve milijarde dolara od početka intervencije u Iranu

Od početka napada na Iran, Sjedinjene Američke Države su izgubile vojnu opremu vrednu skoro dve milijarde dolara, prema procenama i podacima koje je prikupila agencija Anadolija.

Najveći gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 u vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru, vredan 1,1 milijardu dolara, koji je pogođen raketnim napadom Irana u subotu. Katar je potvrdio da je radar pogođen i oštećen. U nedelju su tri aviona izgubljena u incidentu sa prijateljskom vatrom kuvajtske vazdušne odbrane. Svi članovi posada su priževile, a vrednost uništenih aviona procenjuje se na 282 miliona dolara. U napadu u subotu Iran je