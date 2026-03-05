SAD izgubile vojnu opremu vrednu skoro dve milijarde dolara od početka intervencije u Iranu

Danas pre 5 sati  |  FoNet
SAD izgubile vojnu opremu vrednu skoro dve milijarde dolara od početka intervencije u Iranu

Od početka napada na Iran, Sjedinjene Američke Države su izgubile vojnu opremu vrednu skoro dve milijarde dolara, prema procenama i podacima koje je prikupila agencija Anadolija.

Najveći gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 u vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru, vredan 1,1 milijardu dolara, koji je pogođen raketnim napadom Irana u subotu. Katar je potvrdio da je radar pogođen i oštećen. U nedelju su tri aviona izgubljena u incidentu sa prijateljskom vatrom kuvajtske vazdušne odbrane. Svi članovi posada su priževile, a vrednost uništenih aviona procenjuje se na 282 miliona dolara. U napadu u subotu Iran je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Video) Šokantni gubici, SAD na kolenima?! Za četiri dana rata Iran uništio američku opremu vrednu dve milijarde dolara i…

(Video) Šokantni gubici, SAD na kolenima?! Za četiri dana rata Iran uništio američku opremu vrednu dve milijarde dolara i sravnio moćne baze

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranKatarDolar

Svet, najnovije vesti »

Epizoda večitog rata ili smrt iranske teokratije

Epizoda večitog rata ili smrt iranske teokratije

Radar pre 25 minuta
Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Danas pre 30 minuta
Potpredsednik EK Sežurne: Trampova najava prekida trgovinskih odnosa sa Španijom je pretnja Evropi

Potpredsednik EK Sežurne: Trampova najava prekida trgovinskih odnosa sa Španijom je pretnja Evropi

Danas pre 15 minuta
Kim Džong Un zvecka novim oružjem: Severnokorejski lider nadgledao prvo lansiranje strateških raketa sa razarača

Kim Džong Un zvecka novim oružjem: Severnokorejski lider nadgledao prvo lansiranje strateških raketa sa razarača

Blic pre 5 minuta
Američki rat sa Iranom postao "crna kutija"! Pentagon krije ključne informacije: Ovako vojne tajne "cure" u javnost

Američki rat sa Iranom postao "crna kutija"! Pentagon krije ključne informacije: Ovako vojne tajne "cure" u javnost

Blic pre 15 minuta