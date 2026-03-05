(Video) Šokantni gubici, SAD na kolenima?! Za četiri dana rata Iran uništio američku opremu vrednu dve milijarde dolara i sravnio moćne baze

Najveći gubitak je radarski sistem AN/FPS-132 na bazi Al Udeid u Kataru, uništen iranskim raketnim napadom.

Napadi su pogodili najmanje sedam američkih vojnih lokacija na Bliskom istoku, sa značajnim materijalnim i ljudskim gubicima. Prva četiri dana vojnih operacija protiv Irana, koje su počele u subotu, Sjedinjene Američke Države su izgubile vojnu opremu vrednu skoro dve milijarde dolara, prema procenama i podacima koje je prikupila Anadolija, piše Anadolija . Najveći pojedinačni gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 vredan 1,1 milijardu
Danas pre 8 sati
