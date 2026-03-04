Belexsentiment za mart iznosi 109,66 poena

BELEXsentiment indeks već jedanaesti mesec zaredom ostaje u pozitivnoj teritoriji i u martu iznosi 109,66, što ukazuje na blagi, ali postojani optimizam investitora, objavljeno je danas na sajtu Beogradske berze.

Kako je navedeno, u prva dva meseca tekuće godine domaći berzanski indeksi zabeležili su negativne rezultate i indeks BELEX15 oslabio je za 3,52 odsto, a BELEXline za 3,01 odsto, pre svega, zbog slabijih rezultata ostvarenih tokom februara. Vrednost indeksa BELEX15 je na kraju prošlog meseca bila 3,76 odsto niža u odnosu na kraj januara, dok je BELEXline u istom periodu, opao za 3,02 odsto. Najtrgovanija vlasnička hartija od vrednosti na domaćoj berzi u februaru