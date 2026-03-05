Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Beta pre 1 sat

Skupština Kosova je prekinula hitno zakazanu vanrednu sednicu na kojoj je na dnevnom redu usvajanje amandmana na Ustav Kosova o izboru predsednika Kosova glasanjem građana.

Prekinuta je jer u sali nije bilo najmanje dve trećine poslanika iz manjinskih zajednica koje imaju rezervisane mandate u Skupštini Kosova.

Na sednici su bila prisutna 93 poslanika.

Na sednici nisu bili prisutni poslanici Srpske liste od čijih glasova zavisi usvajanje amandmana.

Predsednica Skupštine Aljbuljena Hadžiu je pozvala poslanike da ostanu i za 22 sata najavila nastavak sednice.

Za usvajanje amandmana na Ustav Kosova neophodno je da glasaju dve trećine, odnosno 80 od 120 poslanika parlamenta.

Za amandmane treba da glasaju i najmanje dve trećine, odnosno bar 15 poslanika iz zajednica.

Pre prekida poslanici vladajućeg pokreta Samoopredeljenje i Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova izjavili da podržavaju ustavne amandmane koji menjaju način izbora predsednika.

"Proces predsedničkih izbora u Skupštini često je praćen neprincipijelnim političkim dogovorima, a imali smo i situacije institucionalnog zastoja. Ako za predsednika glasaju građani, onda on ima veću pravednu podršku naroda i veći demokratski legitimitet", rekla je šefica parlamentarne grupe Samoopredeljenja, Arberie Nagavci.

Poslanik i lider Demokratske partije Kosova (DPK), Bedri Hamza, rekao je da je DPK za to da predsednika bira narod direktno, ali da ovo pitanje zahteva ozbiljan tretman, a ne ubrzani postupak.

Istakao je da današnje procedure nisu poštovale Poslovnik Skupštine, niti Ustavni sud.

"Večeras sam očekivao, čak i mnogo ranije, da će Kosovo imati izabranog predsednika, a ne da u ovim poslednjim satima mandata (pred isticanje roka u ponoć za izbor predsednika) dođe do toga da poslanici budu pozvani na vanrednu sednicu bez materijala. U principu, mi smo za to, ali to zahteva tretman u skladu sa propisima i zakonima", rekao je on.

Poslanik i lider Demokratskog saveza Kosova (DSK), Ljumir Abdidžiku, objavio je da DSK podržava ustavne amandmane za izbor predsednika od strane naroda, ali da se Ustav ne može menjati noću.

"DSK podržava u principu te amandmane jer su u skladu sa našim ideološkim uverenjem. Građani treba da biraju predsednika Kosova direktno. Verujte mi, promena Ustava preko noći neće doneti nikakve koristi. DSK ih podržava i glasa će za njih", kazao je Abdidžiku.

On je rekao da je upravo DSK bio predlagač ustavnih amandmana još 2011.

Podvukao je da iako podržavaju ustavne amandmane, oni ne mogu stupiti na snagu pre šest meseci i da ovu akciju ne vide ni kao šta drugo osim kao politički manevar.

"Amandmani koje imate pred sobom jasno navode da će stupiti na snagu šest meseci nakon što o njima glasa Skupština, a mi smo 2-3 sata udaljeni od roka (za izbor predsednika). Bilo bi dobro da smo ovo vreme pametnije iskoristili, ali ovo su noćni politički manevri. Noć ne donosi blagoslov, ali DSK podržava i glasa za amandmane", kazao je Abdidžiku.

Nešto kasnije je sednica prekinuta.

Na dnevnom redu je usvajanje ustavnih amandmana kojima se predviđa da predsednika Kosova direktno biraju građani, umesto Skupština, kao do sada.

Prethodno je Odbor Skupštine za zakonodavstvo odobrio te ustavne amandmane o tome koje je predložila predsednica Vjosa Osmani kojoj ističe mandat.

Predsednik tog odbora, opozicioni poslanik Perparim Gruda, govorio je o "žurbi" s glasanjem o tim amandmanima kao "klizanju ka autoritarizmu".

Poslanici vladajućeg Pokreta Samoopredeljenje su rekli da nije važno što su te promene došle na dnevni red posle skoro 15 godina od kada postoje kao predlog i što se predlažu poslednjeg dana roka za izbor novog predsednika Kosova.

Predlog amandmana kojim se uvodi da predsednika Kosova biraju građani, odobrila je posebna ustavna komisija još 2011. godine, dok je 2012. Ustavni sud utvrdio da nisu u suprotnosti sa Ustavom Kosova.

Poznavalac ustavnih i skupštinskih procedura Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta je rekao da i postupak izbora predsednika od strane građana i sadržaj ustavnih amandmana koje je predsednica podnela, pokazuju da to ne rešava sadašnju potencijalnu krizu zbog neizbora predsednika u Skupštini, kako je sada propisano.

On je objasnio da, iako je za ustavne promene potrebno 80 glasova u Skupštini, taj prag je veoma visok i zahteva širok politički dogovor većine i zajednica, a u trenutnim parlamentarnim okolnostima, takvu većinu je izuzetno teško postići.

Cakoli je rekao da čak iako ovi amandmani budu usvojeni, sam njihov tekst predviđa da se predsednički izbori raspisuju najkasnije šest meseci pre kraja redovnog mandata predsednika što znači da bi se primenjivali tek od narednih izbora predsednika, 2031. godine.

Rekao je da je za to potrebno usvajanje čitavog zakonskog i podzakonskog okvira koji reguliše izborni proces, izbornu administraciju, kandidaturu i mnoge druge aspekte što je sve sada nemoguće.

Večeras u ponoć ističe ustavni rok za izbor novog predsednika Kosova.

Za sazivanje sednice parlamenta o izboru predsednika Kosova neophodna su najmanje dva predloga kandidata, što do sada nije obezbeđeno.

Jedini kandidat za predsednika je Gljauk Konjufca, prvi potpredsednik Vlade i ministar inostranih poslova i dijaspore.

(Beta, 05.03.2026)