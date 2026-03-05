Stefanović (SSP): Postoje mehanizmi da posmatračka misija EU dođe na lokalne izbore u Srbiji

Beta pre 1 sat

Zamenik predsednika i poslanik opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović kazao je da postoje mehanizmi da posmatračka misija Evropske unije (EU) dođe na lokalne izbore u Srbiji u 10 opština 29. marta.

"Postoje mehanizmi da se to desi, to je nešto što vlastima apsolutno ne odgovara, mislim da je potpuno jasno da je to za njih noćna mora da bilo ko sa strane dođe da prisustvuje onome što vlast naziva izborima na lokalu", izjavio je Stefanović za televiziju N1 posle sastanka sa generalnim sekretarom Sveta Evrope Alenom Berseom koji je u poseti Beogradu.

Dodao je da će misija EU, ukoliko dođe u Srbiju, moći da vidi "pritiske na građane, ucene, batinaše, kordone policije na biračkim mestima i duple biračke spiskove".

Naveo je da će Venecijanska komisija, kao savetodavno telo Saveta Evrope, svoj nalaz o izmenama pravosudnih zakona, koji su usvojeni na predlog poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića, doneti mnogo brže nego kako je ranije najavljivano, u junu.

"Bilo je potpuno jasno na samom sastanku (s Berseom), da je primena i postojanje takozvanih 'Mrdićevih' izmena zakona u pravosuđu neprihvatljiva bilo kome ko drži do Ustava, vladavine prava i samim tim do evropskog puta Srbije", rekao je Stefanović.

