(Foto, video) "Pokušavam da prihvatim da vas više nema!" Prijatelj stradale policajke u Sjenici napisao potresno pismo: "Srce mi se cepa!"

Blic pre 39 minuta
(Foto, video) "Pokušavam da prihvatim da vas više nema!" Prijatelj stradale policajke u Sjenici napisao potresno pismo: "Srce…

Majka Edisa K. (44) i ćerka Lejla K. (12) su poginule na licu mesta, dok je dečak (9) teško povređen Teška saobraćajna nesreća dogodila se na gradskom tranzitu u Sjenici Bol za policajkom Edisom Karišik (44) i njenom ćerkicom Lejlom (12), koje je sinoć automobilom pregazio sugrađanin A.

K.(26) je nemerljiva, a grad Sjenica je u žalosti. Porodica i prijatelji se mole za brz oporavak Edisinog sina D.K. koji je na svu sreću preživeo, ali je povređen i prevezen u beogradski Institut za majku i dete. Novica Z. iz Sjenice se u suzama oprostio od najbolje prijateljice koja mu je bila kao blizak rod i u koju je imao ogromno poverenje, prenosi Republika. "Poslednji pozdrav mojoj iskrenoj prijateljici, drugu, bratu...Edisi Mašović Karišik. Bila si više od
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto) Tuga do neba! Poznato vreme i mesto sahrane poginule majke i ćerke (12) u Sjenici: "Bila je divna žena"

(Foto) Tuga do neba! Poznato vreme i mesto sahrane poginule majke i ćerke (12) u Sjenici: "Bila je divna žena"

Blic pre 1 sat
(Foto, video) "Udarac je bio snažan poput eksplozije, odmah sam znao da su mrtve!" Očevidac stravične nesreće u Sjenici…

(Foto, video) "Udarac je bio snažan poput eksplozije, odmah sam znao da su mrtve!" Očevidac stravične nesreće u Sjenici otkriva detalje: "Vozač je izašao iz auta i uzviknuo jednu rečenicu"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sjenicasaobraćajna nesrećaInstitut za majku i dete

Hronika, najnovije vesti »

Požar u Ravnom Selu! Vatrogasci vredno radili na gašenju buktinje: Evo šta je masovno izgorelo (foto)

Požar u Ravnom Selu! Vatrogasci vredno radili na gašenju buktinje: Evo šta je masovno izgorelo (foto)

Kurir pre 14 minuta
(Foto, video) "Pokušavam da prihvatim da vas više nema!" Prijatelj stradale policajke u Sjenici napisao potresno pismo: "Srce…

(Foto, video) "Pokušavam da prihvatim da vas više nema!" Prijatelj stradale policajke u Sjenici napisao potresno pismo: "Srce mi se cepa!"

Blic pre 39 minuta
Nije se javljala satima, unuka došla da je obiđe, pa je zatekla iskasapljenu: Detalji jezivog ubistva u Senti: Maloletnik…

Nije se javljala satima, unuka došla da je obiđe, pa je zatekla iskasapljenu: Detalji jezivog ubistva u Senti: Maloletnik krvnički ubadao staricu, a onda je pokrao!

Blic pre 44 minuta
(Foto) Tuga do neba! Poznato vreme i mesto sahrane poginule majke i ćerke (12) u Sjenici: "Bila je divna žena"

(Foto) Tuga do neba! Poznato vreme i mesto sahrane poginule majke i ćerke (12) u Sjenici: "Bila je divna žena"

Blic pre 1 sat
(Foto, video) "Udarac je bio snažan poput eksplozije, odmah sam znao da su mrtve!" Očevidac stravične nesreće u Sjenici…

(Foto, video) "Udarac je bio snažan poput eksplozije, odmah sam znao da su mrtve!" Očevidac stravične nesreće u Sjenici otkriva detalje: "Vozač je izašao iz auta i uzviknuo jednu rečenicu"

Blic pre 2 sata