Tramp najavio totalni prekid trgovinske saradnje sa Španijom, Bela kuća kaže "stali su na našu stranu", a Madrid u šoku: "Nije istina"

Blic pre 4 sati
Tramp najavio totalni prekid trgovinske saradnje sa Španijom, Bela kuća kaže "stali su na našu stranu", a Madrid u šoku: "Nije…

Bela kuća je saopštila da je Španija pristala na vojnu saradnju sa SAD, što je španska vlada odmah demantovala.

Tenziije su porasle nakon što je Španija odbila da ustupi svoje vojne baze američkoj vojsci za operacije protiv Irana. Bela kuća je danas saopštila da je Španija pristala na vojnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama usred eskalacije sukoba s Iranom, ali je španska vlada tu tvrdnju odmah demantovala. Naime, izjava Vašingtona usledila je dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio Madridu potpunim prekidom trgovinskih odnosa, piše španski RTVE.
IranVašingtonMadridBela kućaDonald TrampŠpanija

