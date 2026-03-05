Veliko slavlje u porodičnom domu Saše Popovića: Suzanin sin puca od sreće zbog rođenja ćerke: "Osećaj je odličan", folker došao prvi na slavlje (video)

Blic pre 2 sata
Suzana je organizovala je proslavu u domu na Bežanijskoj kosi.

Prvi gosti na slavlju bili su pevač i njegova supruga, koji su komšije Popovića. Večeras se održava veliko slavlje povodom rođenja ćerke Danijela Jovanovića, sina pevačice Suzane Jovanović. Njen sin Danijel i njegova supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, a na veselje je prvo došao folker Dragan Kojić Keba. Ponosna baka večeras je u domu Popovića na Bežanijskoj kosi organizovala gala slavlje povodom rođenja unuke. Dragan Kojić Keba je bio sa
