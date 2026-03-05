Forbes Srbija: Obrisana zaloga na Azotari, Amerikanci pokrenuli novi sudski postupak

U Registru založnog prava koji vodi APR, založno pravo nad celokupnim udelom u HIP Azotari Pančevo je obrisano.

Time je potvrđeno pisanje Forbes Srbija da je Privredni sud u Novom Sadu usvojio žalbu novosadskog preduzeća Promist doo i preinačio prvobitnu odluku. Na osnovu te promenjene odluke Privrednog suda zaloga je i brisana iz Registra APR-a. U njemu trenutno stoji „založno pravo je brisano iz registra. Rešenje još uvek nije konačno“. Istovremeno, kompanija Nitron group iz SAD-a, povela je novi postupak pred Privrednim sudom u Novom Sadu. Na Portalu pravosuđa može se
