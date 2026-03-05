Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Danas pre 2 sata  |  RTS
Avion prevoznika “Flaj Dubai“ iz Dubaija sleteo je u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma “Nikola Tesla“.

Avion na letu „FZ 1517“ sleteo je na beogradski aerodrom u 9.57 časova, a trebalo je da sleti u 7.35 časova. Let „Flaj Dubai“, koji je trebalo da stigne u Beograd danas oko 12.15 časova je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma „Nikola Tesla“. Kako je navedeno, u pitanju je let „FZ 1745″. Kompanija “Flaj Dubai“ je do sada organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sleteo je u
