Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd, otkazan kasniji let

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' iz Dubaija sleteo je u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla".

Avion na letu FZ 1517 sleteo je na beogradski aerodrom u 9.57 časova, a trebalo je da sleti u 7.35 časova. Let "Flaj Dubai", koji je trebalo da stigne u Beograd oko 12.15 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla". Kako je ističe, u pitanju je let FZ 1745. Kompanija ''Flaj Dubai'' do sada je organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sleteo je u Beograd u