Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Naše tužilaštvo i nadležni organi najhitnije treba da se uključe u istragu crnogorskih vlasti povodom slučaja da se 2020. godine u ambasadi Srbije skladištio kokain kriminalne grupe okupljene oko bivšeg poslanika Demokratskog fronta Mila Božovića, saglasni su sagovornici Danasa.

Ovu vest su objavile podgoričke „Vijesti“, koje su došle u posed Skaj poruka koje je nekadašnji predsednik Opštine Budva u maju 2020. godine razmenjivao sa sugrađaninom Ivanom Mijatovićem. U periodu kada je, prema tvrdnjama sa Skaja, najmanje 100 kilograma kokaina sakrivano u diplomatskom predstavništvu Srbije, ambasador u Portugalu bio je sada pokojni Oliver Antić. On je u februaru 2022. godine stradao prilikom pada sa litice u gradu Kaškaiš, u blizini Lisabona. I