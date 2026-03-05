Pomera se datum koji je važan za penzionere Oglasio se pio fond: Veliki broj podnetih prijava, evo koji su uslovi

Dnevnik
Zbog velikog broja podnetih prijava za pakete solidarne pomoći, pomera se datum objavljivanja konačne rang-liste, što je prvobitno planirano za danas, objavio je Republički fond za penziijsko i invalidsko osiguranje.

Iz fonda podsećaju da je za ovaj vid društvenog standarda 2026. godine izdvojeno 240 miliona dinara i dodaju da će pakete solidarne pomoći dobiti više od 100.000 penzionera. U skladu sa izmenama Pravilnika o društvenom standardu penzionera, osnovni kriterijum za dodelu paketa ove godine je da visina penzija ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara.
