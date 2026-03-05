Epl predstavio laptop od 599 dolara

Forbes pre 19 minuta  |  Forbes
Epl predstavio laptop od 599 dolara

Epl je juče predstavio „MacBook Neo“ po ceni od 599 dolara.

On se reklamira kao uređaj koji donosi prepoznatljivo MacBook iskustvo po pristupačnijoj ceni. Predstavljanje je došlo samo dan nakon što je kompanija otkrila novu generaciju modela MacBook Air i MacBook Pro. Ali, uz znatno više cene u odnosu na prošlogodišnje verzije. Cena od 599 dolara značajno je niža od najjeftinijeg laptopa iz aktuelne Epl ponude – modela MacBook Air koji košta 1.099 dolara. MacBook Neo ima 13-inčni Liquid Retina ekran, autonomiju baterije do
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Epl predstavio „Mekbuk neo“ laptop po ceni od 599 dolara

Epl predstavio „Mekbuk neo“ laptop po ceni od 599 dolara

IndeksOnline pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LaptopMacBookMacBook ProEplMacBook AirDolar

Regioni, najnovije vesti »

Izmena termina za građane na zatvorenim bazenima u Kragujevcu zbog vaterpolo utakmice

Izmena termina za građane na zatvorenim bazenima u Kragujevcu zbog vaterpolo utakmice

iKragujevac pre 4 minuta
​Lalatović: Novi Pazar sa pravom veruje u u čudo protiv Crvene zvezde

​Lalatović: Novi Pazar sa pravom veruje u u čudo protiv Crvene zvezde

Politika pre 9 minuta
Epl predstavio laptop od 599 dolara

Epl predstavio laptop od 599 dolara

Forbes pre 19 minuta
Humanitarno pešačenje za Janju

Humanitarno pešačenje za Janju

Glas Šumadije pre 14 minuta
Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za 7. mart

Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za 7. mart

Pressek pre 1 sat