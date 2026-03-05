Epl predstavio laptop od 599 dolara

Epl je juče predstavio „MacBook Neo“ po ceni od 599 dolara.

On se reklamira kao uređaj koji donosi prepoznatljivo MacBook iskustvo po pristupačnijoj ceni. Predstavljanje je došlo samo dan nakon što je kompanija otkrila novu generaciju modela MacBook Air i MacBook Pro. Ali, uz znatno više cene u odnosu na prošlogodišnje verzije. Cena od 599 dolara značajno je niža od najjeftinijeg laptopa iz aktuelne Epl ponude – modela MacBook Air koji košta 1.099 dolara. MacBook Neo ima 13-inčni Liquid Retina ekran, autonomiju baterije do