Sijarto: Mađarska neće dozvoliti da bude uvučena u rat u Ukrajini

Insajder pre 2 sata
Sijarto: Mađarska neće dozvoliti da bude uvučena u rat u Ukrajini

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Mađarska neće biti uvučena u rat i ocenio da u Ukrajini već četiri godine "besni besmisleni rat" koji je, kako kaže, trebalo da bude završen mirovnim pregovorima u Istanbulu pre dve godine.

"Nikada ne dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat je naš najvažniji zadatak", rekao je Sijarto po dolasku dvojice Mađara koji su nasilno regrutovani u ukrajinsku vojsku, zarobljeni u Rusiji i pušteni po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je MTI. Dvojica zakarpatskih Mađara ponovo su se sastala sa porodicama na međunarodnom aerodromu List Ferenc u Budimpešti. "Mi Mađari moramo da se zalažemo za mir", rekao je Sijarto, dodajući da će Mađarska ostati
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ukrajina traži odlaganje sastanka sa Rusijom zbog krize na Bliskom istoku

Ukrajina traži odlaganje sastanka sa Rusijom zbog krize na Bliskom istoku

Politika pre 8 minuta
Kijev razgovarao sa SAD o mogućem odlaganju pregovora sa Rusijom zbog rata u Iranu

Kijev razgovarao sa SAD o mogućem odlaganju pregovora sa Rusijom zbog rata u Iranu

RTV pre 1 sat
Fico: Ništa ne verujem Zelenskom, čak ni da mu je nos među očima; Sijarto: Oslobođeni vojnici ostaju u Mađarskoj

Fico: Ništa ne verujem Zelenskom, čak ni da mu je nos među očima; Sijarto: Oslobođeni vojnici ostaju u Mađarskoj

RTS pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat; Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju

UKRAJINSKA KRIZA: Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat; Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju

RTV pre 2 sata
U ruskim napadima u Harkovskoj oblasti povređeno 12 civila

U ruskim napadima u Harkovskoj oblasti povređeno 12 civila

RTV pre 1 sat
Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

RTV pre 2 sata
Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaAerodromRusijaBudimpeštaIstanbulMađarska

Svet, najnovije vesti »

Tri iranska drona pogodila aerodrom na azerbejdžanskoj teritoriji Nahčivan

Tri iranska drona pogodila aerodrom na azerbejdžanskoj teritoriji Nahčivan

Danas pre 13 minuta
Lavrov: SAD nisu odgovorile na Putinov predlog da Rusija uputi "Odboru za mir" milijardu dolara

Lavrov: SAD nisu odgovorile na Putinov predlog da Rusija uputi "Odboru za mir" milijardu dolara

RTV pre 3 minuta
Koji su ciljevi Izraela u borbi protiv Hezbolaha

Koji su ciljevi Izraela u borbi protiv Hezbolaha

Dojče vele pre 3 minuta
Duh Enkoridža isparava: Lavrov otkrio da je Moskva bila spremna na značajne kompromise

Duh Enkoridža isparava: Lavrov otkrio da je Moskva bila spremna na značajne kompromise

Sputnik pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Tri iranska drona pogodila Azerbejdžan: Desetine hiljada putnika zarobljeno na Bliskom istoku, Izrael gađao…

BLOG UŽIVO Tri iranska drona pogodila Azerbejdžan: Desetine hiljada putnika zarobljeno na Bliskom istoku, Izrael gađao Hezbolah u Bejrutu

Nova pre 13 minuta