Sijarto: Mađarska neće dozvoliti da bude uvučena u rat u Ukrajini

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Mađarska neće biti uvučena u rat i ocenio da u Ukrajini već četiri godine "besni besmisleni rat" koji je, kako kaže, trebalo da bude završen mirovnim pregovorima u Istanbulu pre dve godine.

"Nikada ne dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat je naš najvažniji zadatak", rekao je Sijarto po dolasku dvojice Mađara koji su nasilno regrutovani u ukrajinsku vojsku, zarobljeni u Rusiji i pušteni po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je MTI. Dvojica zakarpatskih Mađara ponovo su se sastala sa porodicama na međunarodnom aerodromu List Ferenc u Budimpešti. "Mi Mađari moramo da se zalažemo za mir", rekao je Sijarto, dodajući da će Mađarska ostati