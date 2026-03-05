Student Đinović kaže da ga nisu pustili na koncert u SNP: Rekli nam da Kobre proveravaju karte, a zatim da organizator ne dozvoljava da uđemo (VIDEO)

Student Vukašin Đinović je rekao da sinoć njega i njegovu majku nisu pustili na koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i da su im oduzete karte. Prema njegovim rečima, inspektori su im oduzeli karte i najpre rekli da ih proveravaju Kobre, a zatim su im rekli da organizator ne dozvoljava da oni uđu na koncert.

„Ja sam od profesora mađarskog dobio dve karte za koncert. Imao je mađarski violinista Zoltan Maga nastup u Srpskom narodnom pozorištu i majka i ja smo došli sa kartama, stajali u redu, i inspektori su nas sklonili sa strane. Samo nas, nikoga drugog nisu zaustavljali i ništa nisu pitali. Oduzeli su nam karte na navodnu proveru i nakon jedno petnaestak minuta inspektor je izašao i rekao najpre da Kobre proveravaju naše karte. A nakon toga i da organizator ne