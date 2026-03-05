Iran zapretio SAD: "Gorko ćete zažaliti zbog potapanja fregate Dena"

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Iran zapretio SAD: "Gorko ćete zažaliti zbog potapanja fregate Dena"
Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči poručio je da će Vašington "gorko zažaliti zbog presedana koji je ustanovio" time što je američka podmornica potopoila iransku fregatu u blizini obale Šri Lanke. Aragči je ocenio da su SAD počinile zločin, potapanjem fregate “Dena” u Indijskom okeanu, “2.000 milja od obala Irana”, javlja AP. Fregata “Dena” je, sa skoro 130 mornara, bila gost indijske ratne mornarice i pogođena je u međunarodnim vodama, bez upozorenja,
