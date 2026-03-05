Evro u padu: Rast cena nafte i gasa jača dolar

Newsmax Balkans pre 1 sat
Evro u padu: Rast cena nafte i gasa jača dolar

Evro je ove nedelje zabeležio pad od približno dva odsto u odnosu na dolar, pošto je rat na Bliskom istoku pokazao ranjivost Evrope na rast cena energenata.

Cena nafte je porasla za više od 15 odsto, dok su cene prirodnog gasa u jednom trenutku bile udvostručene, što je ponovo u centar pažnje stavilo veliku zavisnost Evrope od uvoza nafte i gasa, prenosi Blumberg. Analitičari ističu da visoke cene sirovina pogađaju privredni rast i kupovnu moć u Evropi direktnije nego u SAD, koje su najveći svetski proizvođač nafte. Ova dinamika podseća na energetsku krizu iz 2022. godine, kada je evro nakratko pao ispod pariteta sa
Povezane vesti »

